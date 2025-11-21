Intentaron robar dos motos estacionadas: un detenido y un prófugo
Lo atraparon el viernes a la madrugada frente a la municipalidad. Se le formó una causa por robo agravado por ser vehículo dejado en vía pública en grado de tentativa.
La recorrida de rutina que personal del Comando de Patrullas llevaba adelante el viernes a la madrugada en el centro terminó con la aprehensión de uno de los dos sujetos que intentó robar dos motos estacionadas en la zona de 3 de Febrero y Mitre.
Los oficiales se acercaron al lugar donde las dos personas forzaban el candado y el tambor de arranque dos motos tipo 110 estacionadas: al notar su presencia uno de ellos escapó a bordo de otro rodado y el otro se fue corriendo en dirección a la avenida Independencia.
Tras una breve persecución el sujeto de 20 años fue reducido en la esquina de Luro e Hipólito Yrigoyen y trasladado a la sede de la comisaría primera donde labraron las actuaciones de rigor.
El fiscal de Flagrancia Eduardo Layús dispuso el traslado del sujeto a Tribunales para prestar declaración.
