Intentaron robar dos motos estacionadas: un detenido y un prófugo

La recorrida de rutina que personal del Comando de Patrullas llevaba adelante el viernes a la madrugada en el centro terminó con la aprehensión de uno de los dos sujetos que intentó robar dos motos estacionadas en la zona de 3 de Febrero y Mitre.

Los oficiales se acercaron al lugar donde las dos personas forzaban el candado y el tambor de arranque dos motos tipo 110 estacionadas: al notar su presencia uno de ellos escapó a bordo de otro rodado y el otro se fue corriendo en dirección a la avenida Independencia.

Tras una breve persecución el sujeto de 20 años fue reducido en la esquina de Luro e Hipólito Yrigoyen y trasladado a la sede de la comisaría primera donde labraron las actuaciones de rigor.

El fiscal de Flagrancia Eduardo Layús dispuso el traslado del sujeto a Tribunales para prestar declaración.