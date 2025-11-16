Lo interceptaron en ruta 11 con un fuerte aliento etílico: además de alcoholizado, tenía la licencia inhabilitada

El vehículo incautado por la policía en ruta 11 en el que iba el conductor alcoholizado.

Este domingo, personal del destacamento vial de la policía bonaerense en el partido de La Costa intervino en la ruta 11, a la altura del kilómetro 369, tras un aviso al 911 que alertaba sobre un vehículo detenido y mal estacionado sobre la traza.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que se trataba de una Renault Duster cuyo conductor, domiciliado en Pinamar, presentaba un fuerte aliento etílico.

Minutos más tarde, personal de fiscalización del Ministerio de Transporte provincial realizó el test de alcoholemia, que arrojó un resultado contundente: 1,83 g/l, más de tres veces el límite permitido y considerado alcoholemia positiva punitiva.

El hecho tiene lugar apenas unos días después de que la policía vial de La Costa detuviera a otro conductor también alcoholizado en ruta 11, en ese caso con 1,92 de alcohol en sangre.

Además, según informó la policía vial, el infractor no contaba con licencia de conducir, ya que la misma se encontraba inhabilitada por una contravención previa a la ley de tránsito.

El vehículo fue inmediatamente secuestrado y se labró el acta de infracción correspondiente. Por prevención sanitaria, el conductor fue asistido por una ambulancia de Aubasa, tras lo cual se retiró acompañado por un familiar.

La causa quedó a disposición del juzgado de faltas provincial con asiento en Dolores, mientras que las actuaciones fueron instruidas por el personal vial de La Costa a cargo del jefe del destacamento subcomisario Maximiliano Carlucho, el comisario Eduardo Ortiz y el comisario mayor Carlos Javier fiscella.