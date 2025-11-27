Horror: un chofer de aplicación le pegó con un cascote a un pasajero por una demora en el pago

Un grave episodio ocurrió el martes en el barrio Alto Alberdi, dentro de la provincia de Córdoba, cuando un conductor de una aplicación de viajes atacó con un cascote a un pasajero tras una discusión por el pago del viaje. La víctima, Martín Franco Morales (34), permanece en coma inducido en terapia intensiva: viajaba con sus dos hijos de 6 y 12 años.

El conflicto comenzó en Caseros y Francisco Candiotti. El sujeto intentó pagar los $4.500 mediante transferencia bancaria, pero el chofer de un Volkswagen Gol aseguró que el dinero no se había acreditado. El pasajero, por ello, habría ofrecido ir a su casa, ubicada justo frente al lugar donde estaban, para pagar en efectivo. La discusión escaló y ambos se enfrentaron a golpes.

El vehículo y el celular del agresor fueron secuestrados.

En medio del altercado, el conductor tomó un cascote de la vereda y golpeó por la espalda al individuo, que sufrió un traumatismo de cráneo severo. Luego, quedó inconsciente y fue trasladado al Hospital de Urgencias. El agresor fue detenido de inmediato. Minutos después del ataque, la transferencia se acreditó en su cuenta: testigos señalaron que el hombre que estaba al volante quedó en shock, llorando y pidiendo perdón a los hijos del herido.

La hermana de la víctima, Lucía, dijo que la familia espera su evolución: “Está en manos de Dios”. Sus allegados lo describieron como un muchacho tranquilo y ajeno a conflictos. El conductor permanece a disposición de la Justicia, mientras que se secuestró el vehículo y su celular, y se analizan las cámaras de seguridad.