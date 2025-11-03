Increíble: se fueron antes del penal de Borja y gritaron un gol de River que no fue

River atravesó una de sus peores noches de la temporada en el Monumental. La derrota por 1-0 frente a Gimnasia de La Plata, por el Torneo Clausura, profundizó la crisis futbolística del equipo de Marcelo Gallardo y dejó una imagen insólita: un grupo de hinchas festejando un gol que nunca fue. El episodio, enmarcado en una mezcla de frustración y desconcierto, se volvió viral en las redes y retrató el momento que atraviesa el conjunto de Núñez.

Todo ocurrió a los 54 minutos del complemento, cuando el árbitro Nazareno Arasa cobró un penal dudoso por una supuesta infracción sobre Lucas Martínez Quarta. Miguel Borja se hizo cargo de la ejecución, pero Nelson Insfrán adivinó la dirección y contuvo el disparo. En las tribunas, los fanáticos notaron de inmediato que el arquero había atajado el remate y la silbatina se adueñó del estadio.

Fuera de la cancha, un grupo de simpatizantes que seguía el partido por celular cayó en la trampa: festejaron eufóricos hasta que la transmisión confirmó que el penal había sido atajado. “No puede ser, otra vez lo mismo”, se lamentó uno de ellos. La escena, rápidamente difundida, se transformó en el reflejo de una parcialidad que no encuentra consuelo ante los constantes tropiezos del equipo.

La pena máxima fallada por el Colibrí no solo significó otra oportunidad desperdiciada, sino también el símbolo de un Millonario desorientado y sin reacción. Con el Superclásico en el horizonte y la clasificación a la Copa Libertadores 2026 cada vez más comprometida, el clima es de preocupación total.