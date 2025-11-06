Kicillof recorrió las obras en la Rambla: “Vamos a seguir invirtiendo para que recupere su brillo”

Obreros de la Uocra recibieron al gobernador y le mostraron el avance de los trabajos.

De visita en Mar del Plata, el gobernador Axel Kicillof recorrió las obras de puesta en valor que la administración bonaerense lleva adelante en la Rambla, desde donde destacó que van a "seguir invirtiendo para que recupere su brillo”.

Con un presupuesto que ascenderá a 12 mil millones de pesos en diversas etapas, el mandatario provincial visitó el avance de las intervenciones en el marco de la primera etapa iniciada en junio. “Es un orgullo ver a las máquinas trabajando para recuperar y preservar la histórica Rambla de Mar del Plata, un verdadero ícono bonaerense”, indicó, tras exponer en el Teatro Auditorium durante un evento en conmemoración de los 20 años del rechazó al Alca que pretendía implementar Estados Unidos en la IV Cumbre de las Américas realizada en la ciudad en 2005.

“Vamos a seguir invirtiendo para que recupere su brillo y para que la disfruten no solo los marplatenses sino también todos los turistas que eligen esta ciudad emblemática de nuestra provincia para sus vacaciones, porque eso significa más turismo y desarrollo para todos”, añadió Kicillof.

Los trabajos de puesta en valor continúan a paso firme en el sector de la Rambla.

“La ejecución viene a buen ritmo”

En el marco de la recorrida de Kicillof, el asesor de la Jefatura del Ministerio de Infraestructura, Santiago Gutiérrez, brindó detalles a 0223 sobre el avance de la obra. “Viene avanzando con buen ritmo de ejecución y eso es lo que pudo ver Axel. Se terminaron las veredas del Casino, se están terminando las veredas del Hotel Provincial, se proyecta iniciar y continuar con el resto de la zona baja de la Rambla y avanzar significativamente con la Plazoleta Almirante Brown”, indicó el funcionario.

Sobre la relevancia de la intervención, Gutiérrez enfatizó que “es una inversión muy grande que hace la provincia de Buenos Aires para que la Rambla pueda terminar de quedar bella como lo merecemos todos los marplatenses y también es una obra que viene a generar trabajo, a potenciar el turismo, la gastronomía y hotelería de la ciudad, a cuidar el patrimonio de la ciudad”.

Katopodis y Gutiérrez (der.) durante una de las recorridas por la zona. Foto archivo.

Asimismo, dio cuenta de otras intervenciones que la cartera a cargo de Gabriel Katopodis y el gobierno provincial vienen llevando adelante en Mar del Plata o con influencia en la ciudad. Entre ellas las obras de cloacas en barrios, en el área de salud, la repavimentación total de la Autovía 2 y la transformación en autovía del tramo Villa Gesell - Mar Chiquita de la Ruta 11.

En ese sentido, contrapuso la concepción que tiene el gobierno de Kicillof sobre la importancia de la obra pública en comparación con el de Javier Milei. “Esto viene a poner blanco sobre negro las prioridades de la obra pública como palanca para el desarrollo, como solución de los problemas de la gente y que genere desarrollo en Mar del Plata, ante la paralización de la obra pública a nivel nacional, donde Milei cortó mil obras en Buenos Aires y dejó tirados muchos sueños de los bonaerenses”, concluyó Santiago Gutiérrez.