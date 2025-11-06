Rematan una muy consumida marca de snacks y galletitas del interior

El Poder Judicial de Mendoza lleva adelante el primer remate online de una planta alimenticia completa. El paquete, valuado en $280 millones, incluye dos propiedades, equipamiento industrial, un vehículo utilitario y la marca registrada “Gonzalo Snacks”.

Por primera vez, el Poder Judicial de Mendoza impulsa un remate judicial 100% online que podría representar una oportunidad única para emprendedores del rubro alimenticio. A través de la plataforma de subastas Manucha, se ofrece el 100% del establecimiento comercial Gonzalo Artículos de Copetín SRL, una empresa dedicada a la elaboración artesanal de galletitas y snacks.

La subasta ya está activa y se extenderá hasta el 7 de noviembre a las 11:00, cuando se definirá el nuevo propietario de este paquete integral que incluye inmuebles, maquinaria, un vehículo y la marca registrada “Gonzalo Snacks”.

El remate incluye inmuebles, maquinaria y la marca Gonzalo Snacks.

El remate representa una oportunidad poco frecuente en el mercado alimenticio argentino: se trata de una planta productiva completa, con instalaciones habilitadas, equipamiento operativo y una marca vigente, lo que la convierte en un camino directo para quienes buscan ingresar o expandirse dentro de la industria de los alimentos.

El lote está compuesto por dos propiedades ubicadas en el distrito Dorrego, Guaymallén, una de las zonas industriales más consolidadas del Gran Mendoza.

El primer inmueble, en Calle Berutti 182, posee 283,84 metros cuadrados y conserva parte del equipamiento utilizado para la producción. El segundo, situado en Calle Juan Agustín Maza 796, cuenta con un terreno de 233,96 m² y una superficie cubierta de 333 m², donde funcionaba el área de fabricación artesanal de papas fritas, una de las líneas más emblemáticas de la marca.

La marca Gonzalo Snacks tiene su último crujido.

A los inmuebles se suman un vehículo utilitario Fiat Fiorino Fire modelo 2010 y la marca Gonzalo Snacks, registrada en el Boletín de Marcas (Acta N° 4063890, Clase 29, año 2021), que garantiza su vigencia comercial y su posibilidad de uso inmediato.

El precio base del remate fue fijado en $280 millones, y la operación se realiza mediante la plataforma Superbid Exchange Argentina, un sistema que permite remates judiciales, corporativos y gubernamentales de manera completamente digital.