Detectan rabia en un murciélago en Mar del Plata: qué hacer con tu salud y la de tus mascotas

Un nuevo caso de rabia en un murciélago fue confirmado en Mar del Plata, según informó el Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires (CVPBA) – Distrito IV. El ejemplar fue hallado en octubre en la zona de calle Mariani al 6800, en el barrio José Manuel Estrada y las pruebas de laboratorio confirmaron la presencia del virus.

Ante este escenario, desde el Colegio de Veterinarios recordaron la importancia de mantener al día la vacunación antirrábica de las mascotas

“Recomendamos revisar el calendario de vacunación y consultar al veterinario sobre la situación inmunológica de perros y gatos. La vacuna antirrábica debe aplicarse de manera anual, es obligatoria y esencial para prevenir la transmisión de la enfermedad”, señalaron desde la entidad profesional.

La rabia es una enfermedad viral que puede afectar a todos los mamíferos —incluidos los seres humanos— y se transmite principalmente por la mordedura o el contacto con la saliva de un animal infectado. Aunque los casos son poco frecuentes, su prevención resulta fundamental para evitar brotes en áreas urbanas.

Desde el Colegio de Veterinarios reiteraron que la vacunación antirrábica es gratuita en muchas campañas municipales y constituye “la principal barrera sanitaria para proteger tanto a los animales como a la comunidad”.

Además, recomendaron no manipular murciélagos caídos o con comportamiento inusual, y en caso de encontrar alguno, dar aviso inmediato al área de Zoonosis o al veterinario de confianza para su retiro y análisis.

Qué hacer si encontrás un murciélago

Desde el área de Zoonosis y Bienestar Animal recordaron que, ante la presencia de un murciélago —vivo o muerto—, no se debe tocar ni intentar capturarlo con las manos.

Las indicaciones oficiales son las siguientes:

Evitá el contacto directo, esté el animal vivo o muerto.

Cubrílo con un recipiente con tapa (puede ser un balde, olla o frasco).

Llevalo a Zoonosis, ubicada en Hernandarias 10200, de lunes a sábados de 8 a 13.30.

Para más información, comunicate con Zoonosis al 465-2510 / 465-5553.

Qué hacer en caso de mordedura

Si una persona resulta mordida o arañada por un animal sospechoso, se debe actuar de inmediato:

-Lavar la herida con abundante agua y jabón.

-Acercarse al Centro Antirrábico Humano, ubicado en Av. Colón y Salta, para recibir atención médica.

-En caso de no poder asistir, concurrir al Centro de Salud más cercano al domicilio.

-Si el murciélago muerde a tu mascota

-En caso de que el murciélago haya mordido o tenido contacto con un perro o gato, es fundamental realizar la denuncia en Zoonosis y Bienestar Animal, en Hernandarias 10200, para que el animal sea evaluado y se determinen las medidas sanitarias necesarias.

Las autoridades reiteraron que la vacunación antirrábica anual es obligatoria y gratuita en las campañas municipales, y constituye la herramienta más eficaz para evitar contagios tanto en animales como en personas.