Municipales de Tandil acuerdan aumentos de sueldo y bonificaciones especiales

Hubo acuerdo paritario en la municipalidad de Tandil entre el sindicato y el gobierno comunal.

Como parte de la paritaria 2025, las autoridades de gobierno municipal de Tandil y el sindicato que representar a los trabajadores de la comuna serrana alcanzaron un nuevo acuerdo de recomposición salarial, que establece incrementos para los meses de octubre, noviembre y diciembre.

Además se fijó un aumento en el concepto de presentismo y una bonificación especial no remunerativa.

La propuesta, acordada con el sindicato en las últimas horas, incluye a todos los trabajadores de la administración central y del ente descentralizado del denominado Sistema Integrado de Salud Pública (SISP).

Finalmente, las partes anticiparon la resolución de retomar las conversaciones paritarias en febrero del próximo año.

Los incrementos en los sueldos básicos para los municipales de Tandil

Octubre: un aumento equivalente a la variación mensual del IPC publicada por el INDEC para ese mes, calculado sobre los básicos vigentes en septiembre. Noviembre: un aumento equivalente a la variación mensual del IPC publicada por el INDEC para ese mes, calculado sobre los básicos vigentes en octubre. Diciembre: un aumento equivalente a la variación mensual del IPC publicada por el INDEC para ese mes, calculado sobre los básicos vigentes en noviembre.

Presentismo y bonificaciones

Además las partes acordaron por un lado incrementar en $20.000 el concepto de presentismo, a partir del 1° de octubre, que quedará en la suma total de $50.000.

Después de eso se decidió que se otorgarán dos bonificaciones especiales no remunerativas de $150.000 cada una, que se abonarán el 14 de noviembre de 2025 y el 23 de enero de 2026.