Johnny Depp presentará su película en Argentina: ¿Viene a Mar del Plata?

El actor y director presentará su último trabajo y se reencontrará con el público local

El miércoles 12 de noviembre Johnny Depp llegará a la provincia de Buenos Aires y su visita durante la semana en la que se desarrolla el Festival Internacional de Cine, generó una enorme expectativa. El actor y director estadounidense presentará "Modigliani, tres días en Montparnasse", la película que marca su regreso a la pantalla grande.

Fuentes consultadas por este medio descartaron la presencia del actor de "Piratas del Caribe" en Mar del Plata. Según pudo saber este fundador de "Hollywood Vampires" arribará a La Plata donde será distinguido como visitante ilustre.

Alejo García Pintos, Director General del Teatro Municipal Coliseo Podestá de La Plata indicó que Depp visitará el Centro Municipal de las Artes Pasaje Dardo Rocha, uno de los espacios culturales más emblemáticos de la ciudad por su valor histórico y arquitectónico. Más tarde, el foco estará puesto en el Teatro Coliseo Podestá, donde se desplegará una alfombra roja para recibirlo junto al actor italiano Riccardo Scamarcio.

Allí, ambos ofrecerán una masterclass abierta y participarán de una entrevista pública. Tras la charla, se realizará la avant première de Modigliani, tres días en Montparnasse. La cinta, ambientada en el París de 1916, relata tres días en la vida del pintor italiano Amedeo Modigliani y cuenta con un elenco estelar encabezado por Scamarcio, Stephen Graham, Al Pacino, Antonia Desplat, Bruno Gouery, Ryan McParland y Luisa Ranieri.