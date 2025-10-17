SUPLEMENTOS
Amenazas

Amenazó con una cuchilla al hijastro y lo detuvieron tras un forcejeo

Sucedió el viernes a la tarde en Gloria de la Pelegrina. El agresor de 36 años fue notificado de la formación de una causa penal.

Traslado del imputado.

17 de Octubre de 2025 17:09

Por Redacción 0223

PARA 0223

Un hombre de 36 años que estaría bajo los efectos del alcohol y estupefacientes amenazó este viernes con una cuchilla a su hijastro y fue aprehendido por personal policial en Gloria de la Peregrina.

Arma blanca secuestrada.

Tras un llamado al 911, personal de la comisaría octava llegó a la intersección de las calles Rio Miraflores y Río Bermejo donde el agresor amenazaba con una cuchilla de unos veinte centímetros a su hijastro de 21.

Los oficiales utilizaron la fuerza mínima indispensable y tras un forcejeo redujeron al sujeto y trasladaron a la dependencia donde labraron actuaciones por el delito de amenazas agravadas por el uso de arma.

Tiene 36 años.

La fiscal de Flagrancia María Isabel Sánchez ordenó su aprehensión, el secuestro de la cuchilla y la extracción sanguínea del imputado sobre el que no dispuso ninguna medida restrictiva de la libertad.

 

