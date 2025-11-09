Manejaba de ojotas, no pudo frenar en la avenida y atropelló a tres jubiladas: el impactante video

Un hombre atropelló a tres mujeres que cruzaban una avenida en el partido bonaerense de Lanús. Las tres mujeres de 65, 71 y 93 años fueron internadas en el hospital con graves fracturas.

La brutal secuencia ocurrió a metros de la estación de Lanús, sobre Avenida Yrigoyen y Avenida 25 de Mayo, y quedó grabada por una cámara de seguridad municipal. El video comienza con el paso de un colectivo, al lado de un grupo de peatones que cruzaba la calle. El vehículo dobló y pasó por al lado de las personas con total normalidad.

Unos segundos después, un Renault Symbol siguió derecho, aceleró y atropelló a tres mujeres que cruzaban correctamente la calle. En primer término levantó por los aires a una mujer, y unos pocos metros más adelante hizo lo propio con otra señora mayor que llevaba una bolsa en su mano.

Antes de frenar sobre el boulevard, el auto embistió por la espalda a otra mujer, que quedó tendida en el suelo. A los pocos minutos llegó el personal policial de la Comisaría 1° de Lanús y detuvo al conductor del auto, identificado como Ezequiel Eduardo Mambrín.

El hombre de 37 años iba acompañado de un menor en el momento en que atropelló a tres mujeres, en plena avenida. Las víctimas fueron trasladadas de urgencia por el Servicio de Atención Médica de Emergencias (Same) al Hospital Evita de Lanús.

Una de las víctimas fue identificada como Juana Vignona (73), que sufrió graves lesiones en el brazo izquierdo. Por estas horas, los médicos evalúan amputárselo. La segunda de las víctimas fue Mirta Silvia Amor López, de 91 años, que presentó una fractura expuesta en la cabeza con pérdida de conocimiento. La última fue Teresa Cristina Melgarejo, de 65 años, quien permanece internada por fuertes dolores en la zona lumbar.

Al conductor le realizaron un test de alcoholemia que dio negativo, pero de todos modos quedó detenido por el delito de “lesiones culposas”.