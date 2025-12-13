Investigadores argentinos reclaman por recortes en Ciencia: “Es un retroceso sin precedentes”

A través de un comunicado, directores y vicedirectores de los Centros Científicos Tecnológicos (CCT) del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) adviertieron sobre el fatal impacto del desfinanciamiento nacional a las políticas de investigación científica. Al reclamo se sumaron científicos y científicas marplatenses, acompañando la preocupación por el contexto actual de la ciencia, donde ya pueden notarse las consecuencias de las medidas adoptadas en la tarea diaria de los equipos de investigación.

Uno de los detonantes tuvo que ver con una serie de disposiciones de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i). Por un lado, la anulación de proyectos PICT 2022, que ya habían sido evaluados y aprobados; en segundo lugar, el cierre de la convocatoria PICT 2023; y por último, el anuncio de la nueva modalidad de financiamiento, que deja afuera a muchas áreas del conocimiento.

“Se trata de un retroceso sin precedentes”, advierten los directivos del CONICET en el comunicado. Según el escrito, la cancelación de los proyectos ya adjudicados no solo afecta investigaciones que ya estaban en marcha, sino que quiebra la confianza institucional y vuelve imposible planificar a mediano y largo plazo: "Detrás de cada proyecto hay años de trabajo, evaluaciones rigurosas y equipos completos que hoy quedan en el aire".

El fuerte comunicado de los científicos argentinos

Otro de los factores que duramente critican los directores científicos de CONICET en el comunicado tiene que ver con la marginación de las ciencias básicas, a las que los investigadores consideran el corazón del sistema científico. “Sin investigación básica no hay innovación real ni desarrollo tecnológico soberano”, remarcan en el escrito y desarrollan: "Limitar el financiamiento a unas pocas áreas implica también reducir la capacidad del país para enfrentar problemas complejos en salud, ambiente, producción o tecnología".

Además subrayan que el impacto contra la ciencia se siente con más fuerza en el interior del país: "Los CCT dependen de los proyectos PICT para comprar equipamiento, mantener laboratorios, adquirir insumos y formar recursos humanos. La interrupción de esos fondos paraliza investigaciones en todas las provincias y profundiza las desigualdades regionales".

Los directores marplatenses remarcaron que la situación compromete el desarrollo científico local y la formación de nuevas generaciones de investigadoras e investigadores. Sobre el final del comunicado, los científicos sintetizan su reclamo: le piden al Estado nacional que urgentemente revise las últimas decisiones adoptadas. Es decir, solicitan que se restablezcan los proyectos PICT 2022 ya comprometidos, que se reabran convocatorias como la PICT 2023 y que se garantice un esquema de financiamiento plural y federal, que incluya a todas las áreas del conocimiento.