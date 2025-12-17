Firman convenio para avanzar con la puesta en valor de Punta Mogotes

En medio de la disputa judicial con el Municipio de General Pueyrredon, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, la Administración Punta Mogotes y el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires suscribieron un convenio de cooperación y colaboración con el objetivo de avanzar en acciones conjuntas orientadas a la puesta en valor de Punta Mogotes.

Aun con la disputa por la administración del complejo de 24 balnearios a instancias de la Justicia, el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica dio un paso clave para avanzar con el concurso de ideas, en lo que es el paso previo al llamado a licitación.

El acuerdo establece un marco de cooperación y asistencia técnica entre las partes, promoviendo instancias de capacitación, formación e intercambio de información vinculadas a tareas de arquitectura, urbanismo y paisajismo. En ese sentido, se busca generar espacios de trabajo conjunto que permitan desarrollar proyectos de interés común y fortalecer la planificación integral del complejo turístico.

Uno de los ejes centrales del convenio es la realización de un concurso de ideas, o la herramienta metodológica que garantice mayor imparcialidad y transparencia, para seleccionar propuestas de excelencia destinadas a resolver problemáticas específicas del área. Esta iniciativa convocará a profesionales especializados y actores vinculados al proceso, con el fin de promover soluciones innovadoras y de calidad para el desarrollo del predio.

Acuerdo estratégico para transformar y jerarquizar el Complejo Punta Mogotes

En su rol de organismo promotor, el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica se comprometió a arbitrar los medios necesarios para la concreción del proyecto, incluyendo la disposición de los terrenos, la provisión y plantación de especies arbóreas, el financiamiento de los gastos del concurso y de la ejecución de la obra, así como la facilitación de las gestiones administrativas correspondientes.

Por su parte, el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires aportará el marco legal y técnico para la implementación del concurso, de acuerdo con el Reglamento de Concursos de la Federación Argentina de Entidades de Arquitectos (FADEA), mientras que las partes conformarán una comisión de seguimiento encargada de monitorear el desarrollo del proceso. El convenio también establece pautas estrictas de confidencialidad y protección de la información, garantizando la transparencia y el correcto resguardo de los datos involucrados.

A mediados de octubre, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 1 frenó la iniciativa en tanto persista el conflicto judicial entre el Gobierno que dirige Guillermo Montenegro y la administración de Axel Kicillof.