La niña que recibió el impacto de una bala perdida en Nochebuena "responde a los estímulos y está estable"

Durante los festejos de la Nochebuena, en Villa Sarmiento una bala perdida impactó en la cabeza de una niña de 12 años, quien fue trasladada al Sanatorio de la Trinidad Ramos Mejía y continúa internada en la terapia intensiva.

Se trata de Angelina, una niña que había salido a ver los fuegos artificiales junto a su familia en el marco de los festejos de Navidad. Tras oirse un estruendo, una bala perdida impactó en su cabeza y se desvaneció rápidamente. "Me quema", alcanzó a decirle Angelina a sus primos.

Ahora, en diálogo con TN, su tío Ricardo confirmó que "responde a los estímulos y está estable". Se lo habría confirmado por mensaje de texto Nicolás, el padre de la niña, quien acompaña a su hija en la internación. "Aparentemente la bala es chiquita, están investigando eso. Tengo mucha fe de que va a salir bien", agregó el familiar.

Cómo sigue la investigación

En las últimas horas los peritos encontraron tres vainas servidas en los alrededores del lugar donde Angelina resultó herida. Una de ellas, de 9 mm, apareció en la esquina de la casa y las otras dos, en patios internos de viviendas cercanas.

Todavía no se pudo determinar si las balas halladas en los patios de las viviendas son de calibre 38 o también de 9 mm. Para ello, los investigadores necesitan los datos de la que aún está en el cráneo de la niña. Según trascendió, los médicos que la atienden están intentando lograr su estabilidad para poder realizar una cirugía que finalmente extraiga el proyectil de su cabeza.

La investigación del caso quedó a cargo de los fiscales Mario Ferrario y Valeria Courtade de la UFI N°3 de Morón. Fueron ellos quienes ordenaron una tomografía de urgencia para intentar determinar el calibre de la bala, lo que será contundente para dar con el arma y el autor del disparo.