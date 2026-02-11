Aguas vivas invadieron las playas de Punta Mogotes: qué hacer ante una picadura, según los guardavidas
Las picaduras pueden generar ardor y, en casos extremos, dermatitis, edemas y eritemas: "Las que tenemos acá no son graves", expresó el jefe de guardavidas de Punta Mogotes.
Por Redacción 0223
PARA 0223
En los últimos días un grupo de guardavidas de Punta Mogotes detectó una importante presencia de aguas vivas en el mar y confirmaron que muchos bañistas evitaron ingresar al agua por temor a las picaduras. Según explicó el jefe de guardavidas Germán Corso, la temperatura cálida del agua favorece la llegada de estos organismos a la costa bonaerense.
"Cuando empieza a calentarse el agua y está en los 21 o 22 grados, aparecen estas aguas vivas. Como estaba tranquilo, quedaron metidas adentro de la bahía. El agua entra y sale por Walkiki o el Puerto, pero como no habia correntada quedaron encajonadas", explicó Corso y aseguró que no son peligrosas, salvo que seas alérgico.
En la costa Atlántica las tres especies que suelen aparecer y resultan más molestas por su poder urticante son la Liriope tetraphylla, la Olindias sambaquiensis y la Chrysaora lactea. Las picaduras de estas aguas vivas pueden generar ardor, dermatitis, edemas y eritemas: "Las que tenemos acá no son graves", expresó el guardavidas.
"Siempre las recomendaciones que damos es que se tiren agua tibia sobre la picadura o un poco de vinagre si se tiene. En los botiquines tenemos un preparado que tiene un poquito de amoníaco y eso es lo que mejor va también", sintetizó Corso.
Qué hacer ante una picadura de agua viva
En caso de sufrir una picadura de agua viva se recomienda:
Leé también
- No fregar la zona afectada con una toalla porque producir que ingrese más veneno.
- Lavar la herida con agua tibia.
- Si es necesario poner algo frío sobre la zona afectada que sean botellas de agua, pero no congeladas.
- El vinagre comercial es el principal antídoto para aliviar el dolor.
Temas
Lo más
leído