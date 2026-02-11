Aguas vivas invadieron las playas de Punta Mogotes: qué hacer ante una picadura, según los guardavidas

Los guardavidas de Punta Mogotes confirmaron la descomunal aparición de aguas vivas en las playas.

En los últimos días un grupo de guardavidas de Punta Mogotes detectó una importante presencia de aguas vivas en el mar y confirmaron que muchos bañistas evitaron ingresar al agua por temor a las picaduras. Según explicó el jefe de guardavidas Germán Corso, la temperatura cálida del agua favorece la llegada de estos organismos a la costa bonaerense.

"Cuando empieza a calentarse el agua y está en los 21 o 22 grados, aparecen estas aguas vivas. Como estaba tranquilo, quedaron metidas adentro de la bahía. El agua entra y sale por Walkiki o el Puerto, pero como no habia correntada quedaron encajonadas", explicó Corso y aseguró que no son peligrosas, salvo que seas alérgico.

En la costa Atlántica las tres especies que suelen aparecer y resultan más molestas por su poder urticante son la Liriope tetraphylla, la Olindias sambaquiensis y la Chrysaora lactea. Las picaduras de estas aguas vivas pueden generar ardor, dermatitis, edemas y eritemas: "Las que tenemos acá no son graves", expresó el guardavidas.

"Siempre las recomendaciones que damos es que se tiren agua tibia sobre la picadura o un poco de vinagre si se tiene. En los botiquines tenemos un preparado que tiene un poquito de amoníaco y eso es lo que mejor va también", sintetizó Corso.

Qué hacer ante una picadura de agua viva

En caso de sufrir una picadura de agua viva se recomienda: