Día de la Discapacidad: más de 30 instituciones, ferias y actividades artísticas

Día de las personas con discapacidad: más de 30 instituciones, ferias y actividades artísticas

En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, este martes se realiza en Mar del Plata una jornada especial organizada por la Dirección General de Políticas para Personas con Discapacidad del Municipio, que incluye ferias, muestras y espectáculos artísticos. La actividad se desarrolla de 10 a 16.

En ese marco, Karina Cermesoni, directora general del área, explicó en Extra (102.1) que más de 30 instituciones participan del encuentro “para visibilizar el trabajo que realizan a lo largo del año”. Durante la mañana, los distintos espacios montaron ferias y stands donde exhiben productos, talleres y propuestas que desarrollan en sus organizaciones.

A partir del mediodía está prevista la programación artística, que contará con la presentación de 10 instituciones mostrando su arte y producciones culturales.

“Encontrarnos y visibilizar: los dos objetivos centrales”

Cermesoni destacó que la jornada tiene un doble propósito: “Por un lado, encontrarnos entre todos los que venimos trabajando esta temática para seguir pensando juntos. Y por otro, visibilizar ante la comunidad el trabajo que hacen las personas con discapacidad”.

En esa línea, remarcó la importancia de aprovechar una fecha en la que el tema suele tener mayor presencia pública: “Necesitamos seguir trabajando para que Mar del Plata sea una ciudad más amigable y respetuosa con las personas con discapacidad. Muchas veces, quienes no tienen un vínculo cercano no reparan en ciertas barreras. Y creemos que una de las principales barreras a derribar es la actitudinal: nuestra mirada es lo que tiene que cambiar”.

Dónde funciona el área y cómo contactarse

La Dirección General de Políticas para Personas con Discapacidad tiene su sede central en Pescadores 456, donde se atienden consultas, la tramitación del Certificado Único de Discapacidad, la gestión de tarjetas UV y otros servicios.

Además, el área funciona en espacios descentralizados del Municipio, como el Palacio Comunal, la Delegación Batán, Chapadmalal y el SEMA algunos días de la semana. Las novedades y actividades pueden seguirse en las redes oficiales del área, @discapacidad, o a través de la web de Desarrollo Social.

Más encuentros durante el año

Cermesoni anticipó que este año ya se realizó un encuentro similar en invierno, en el Polideportivo de Colinas de Peralta Ramos, y adelantó que dentro de poco se anunciará la edición de “Encontrarnos en verano”, que tendrá nuevas actividades y otra sede que se anunciará en los próximos días.

“Queremos que estas jornadas acerquen un poco más la realidad de las personas con discapacidad a toda la comunidad. Ese es el motor de nuestro trabajo”, cerró.