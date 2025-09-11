Últimos días para inscribirse a la sexta correcaminata de Guías a la Par

La ong Guías a la Par continúa abriendo caminos hacia la inclusión, el deporte y la superación personal a través de la actividad física y este domingo 14 de septiembre realizará la tradicional correcaminata de todos los años.

La sexta edición tendrá dos modalidades de 3 kilómetros para los que quieran caminar y de 5 kilómetros para los que quieran completar la prueba corriendo. Como es habitual, la carrera se desarrollará en el corredor saludable que está ubicado en Libertad y la Costa.

Las inscripciones están abiertas y tienen los siguientes valores:

-Individual con remera $15.000

-Individual sin remera $5.000

-2 inscripciones con remeras $25.000

-2 inscripciones sin remeras $8.000

"Esperamos contar con la presencia de muchas personas que nos van a acompañar, vamos a disfrutar de una mañana que ya vimos en el pronóstico, va a ser una mañana muy linda, de unos 18 o 19 grados, así que la vamos a pasar muy bien ahí", contó Marcos Folgar, exdirector de Discapacidad del municipio y promotor de la inclusión de las personas con discapacidad.

Los participantes podrán retirar sus kits el domingo a las 8 de la mañana para luego partir desde la meta a las 9.30. Aquellos que aún no se anotaron, pueden hacerlo comunicándose a los teléfonos al 223 301 9209, al 223 687 5453 o al 223 560 8268.

Guías a la Par acompaña desde 2017 a atletas ciegos y disminuidos visuales. Ya suma 70 integrantes y sigue abriendo pasos en las disciplinas de atletismo, ciclismo y escalada.