Así funcionan los servicios municipales en Año Nuevo: recolección de residuos, centros de salud, seguridad y más

La Municipalidad de General Pueyrredon informó cómo funcionarán los servicios municipales durante este miércoles 31 y jueves 1° por la celebración de Año Nuevo, con el objetivo de asegurar la cobertura en ámbitos de salud, higiene urbana, seguridad y atención social durante las fechas.

En materia sanitaria, los centros de salud que permanecerán abiertos ambos días son: Ameghino (avenida Luro al 10.052), Batán (Calle 145 y 132), La Peregrina (Ruta 226, kilómetro 17), Playa Serena (Calle 11 número 360, entre 8 y 10) y el Centro 2 (José Hernández y Magallanes).

Por otra parte, el Centro 1 (avenida Colón y Salta) abrirá sus puertas el miércoles de 8 a 13 y el jueves permanecerá cerrado. Ante cualquier emergencia médica, se puede llamar al Same marcando el 107 y al 109, la línea gratuita de salud mental.

En cuanto a la Secretaría de Seguridad, trabajará con guardias mínimas y de urgencias a través del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), la Patrulla Municipal, Tránsito y la línea 103 de Defensa Civil. En caso de emergencias, los vecinos pueden comunicarse al 911. Además, el servicio de seguridad en playas funcionará con normalidad, de 8 a 20.

Con respecto a la higiene urbana, el Ente Municipal de Servicios Urbanos (Emsur) informó que el miércoles habrá un servicio diurno de recolección de residuos a partir de las 6 de la mañana, mientras que el jueves se realizará en horario nocturno, desde las 20.

El Centro de Salud N° 2 es uno de los que estarán abiertos ambas fechas.

En cuanto al Cementerio Parque abrirá el miércoles de 7 a 17:30, con atención en la administración de 7:30 a 12 e ingreso de servicios fúnebres, sepultura, nicho y bóveda de 9 a 12, y el jueves la atención al público –solo para consultas- será de 7:30 a 12, a la vez que la apertura y cierre de portones, nichos y bóveda será de 7 a 17:30 y no habrá ingresos de servicios fúnebres.

En paralelo, en el Cementerio Loma el miércoles y jueves la atención en la administración será de 8 a 13, y acerca de la apertura y cierre de accesos, el portón principal de Almafuerte y Bernardo de Irigoyen estará abierto de 8 a 17:30, mientras que el portón de Juan J. Paso y Bernardo de Irigoyen lo estará de 8 a 13. La introducción a depósito temporario de féretros será de 9 a 12:30.

Desde el área de Desarrollo Social, el Equipo de Atención a la Niñez en Situación de Riesgo estará disponible las 24 horas mediante la línea 102, en casos de violencia de género se podrá llamar a la línea 144, y ante situaciones de emergencia, comunicarse con el 911. Para la asistencia a personas en situación de calle, los vecinos pueden contactar a través de la opción 5 del 147, al teléfono del parador Las Américas 465 0443 o por WhatsApp al 223 5209122.

Por último, la empresa Obras Sanitarias (Osse) mantendrá guardias operativas en los servicios de agua, cloacas y desagües pluviales. Para consultas, los vecinos pueden comunicarse vía WhatsApp al 2236948900, llamar al 0810-666-2424 o acceder al sitio web.