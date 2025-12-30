Al menos 15 heridos tras choque frontal de trenes turísticos rumbo a Machu Picchu

Un choque frontal entre dos trenes turísticos en la ruta hacia Machu Picchu, en la región de Cusco, Perú, dejó al menos 15 personas heridas, según confirmó la policía local. Una de las víctimas se encuentra en estado grave, mientras que las causas del accidente aún son desconocidas.

El incidente ocurrió alrededor de las 13:20 horas locales (18:20 GMT) en la vía ferroviaria de un solo carril que conecta la localidad de Ollantaytambo con el emblemático sitio arqueológico de Machu Picchu, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco desde 1983.

Los trenes involucrados pertenecen a las empresas PeruRail e Inca Rail. Según la concesionaria Ferrocarril Transandino, que administra esta ruta, el choque produjo "daños personales y materiales". Hasta el momento, no se ha informado sobre la nacionalidad de los heridos.

Videos compartidos por pasajeros muestran a turistas heridos al costado de las vías, así como las locomotoras con daños visibles tras el impacto. El jefe de la policía de Cusco, citado por la agencia estatal Andina, reiteró que una persona se encuentra en condición grave.

Las autoridades regionales y el Ministerio de Salud han enviado ambulancias al lugar para brindar atención médica inmediata a los afectados. Machu Picchu, uno de los principales atractivos turísticos del país, recibe un promedio diario de 4.500 visitantes que llegan en tren y luego continúan su viaje en autobús hasta la ciudadela.