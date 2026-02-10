El estadio que marcó una época y ahora renace en la Costa Atlántica

Después de años de abandono y deterioro, el Estadio de la Costa vuelve a abrir sus puertas gracias a la compra y gestión de Billboard. Inaugurado en 1997 como San Bernardo Stadium, el espacio había quedado en desuso durante más de dos décadas, con sus estructuras deterioradas y rodeado de grafitis y pastizales. La reciente adquisición busca devolverle su lugar como ícono cultural y deportivo del Partido de la Costa, consolidándolo como epicentro de eventos masivos en la región.

La puesta en marcha incluye un ambicioso plan de renovación que moderniza la infraestructura y adapta el estadio a estándares de última generación. Con 10.000 metros cuadrados cubiertos, capacidad para 12.000 personas y áreas tanto indoor como outdoor, el lugar combina funcionalidad con un diseño pensado para minimizar el impacto ambiental. La intervención permite que el recinto recupere su relevancia histórica, ofreciendo un espacio versátil para espectáculos culturales y deportivos.

El estadio estuvo en desuso durante más de dos décadas.

La reinauguración quedó postergada para 2027

Aunque la reinauguración oficial con eventos masivos quedó postergada para 2027, la apertura parcial de las instalaciones marca un paso clave en su regreso tras la realización de los conciertos de Alejandro Lerner y Turf el año pasado. Billboard, al frente del proyecto, asegura que la planificación contempla la incorporación de tecnología avanzada y una gestión profesional, transformando un espacio olvidado en un polo de entretenimiento sustentable. Esta etapa de transición permite mostrar la recuperación del estadio y generar expectativa sobre su futuro.

El Estadio de la Costa renace como símbolo de revitalización urbana y cultural en la Costa Atlántica. Su estratégica ubicación entre San Bernardo y Mar de Ajó, junto a la infraestructura renovada, lo proyecta como un referente regional de eventos masivos. La reapertura parcial deja en evidencia que, tras años de abandono, este espacio está preparado para volver a latir con la comunidad, consolidando su historia y su futuro en la región.

En su época de esplendor, el estadio albergó recitales de artistas como La Renga, Los Pericos y Soledad Pastorutti, además de espectáculos de danza de Maximiliano Guerra y combates de boxeo con el legendario Jorge “Locomotora” Castro. Y ahora quiere volver a brillar.