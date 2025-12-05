Apareció sin remera en plena audiencia del caso Cuadernos y generó un escándalo

Juan Manuel Abal Medina protagonizó una escena insólita durante la séptima audiencia virtual del juicio por la causa Cuadernos: apareció sin remera frente a la cámara y sorprendió a todos los presentes en la transmisión. El episodio ocurrió mientras se lo investiga por su presunta participación en un esquema de recaudación ilegal que habría funcionado durante los gobiernos kirchneristas.

Según quedó registrado en el video, el exjefe de Gabinete se movía por su oficina, frente a una biblioteca, sin advertir que la cámara estaba encendida. Aunque no se distingue su rostro, las imágenes se viralizaron rápidamente y generaron revuelo en redes sociales.

Abal Medina enfrenta acusaciones por su rol en un presunto sistema de cobro de sobornos entre 2003 y 2015, donde —según la fiscalía— empresarios de la construcción pagaban coimas a funcionarios del Poder Ejecutivo a cambio de beneficios del Estado.

La audiencia también tuvo un momento de alto voltaje político: la Unidad de Información Financiera afirmó que “la asociación ilícita fue comandada por Néstor y Cristina Kirchner”, según leyó el secretario del Tribunal Oral Federal N°7, Ernesto Javier Ruiz. En su exposición, detalló el funcionamiento de un mecanismo jerarquizado de recaudación ilegal.

El exfuncionario quedó involucrado en la causa luego del hallazgo de dos pendrives pertenecientes a su secretario personal, con información sobre el financiamiento de la campaña electoral de 2013. Para los fiscales, el dinero recolectado no solo enriquecía a los funcionarios, sino que también habría sido utilizado para cometer otros delitos mientras ejercían cargos públicos.