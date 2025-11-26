Se viene Afilada, el encuentro de cuchillería más importante de la región

Tandil se distingue como una de las capitales de cuchillería en el mundo.

Se viene la cuarta edición de Afilada en Tandil, el encuentro surgido en 2022 que reúne a la comunidad cuchillera argentina en dos jornadas de demostraciones, charlas y expositores, este año, organizada durante los días 29 y 30 de noviembre. La propuesta organizada por los productores del sector combinará tradición, técnica y producción de 11 a 19 horas durante ambas jornadas en las instalaciones de Apymet. El evento contará con un componente internacional destacado: la visita de representantes de la ciudad de Thiers, Francia, reconocida mundialmente por su industria cuchillera, quienes participan del proyecto de cooperación internacional que lleva adelante el municipio de Tandil para el intercambio técnico y cultural entre ambas comunidades productivas.

El encuentro ofrecerá dos jornadas de formación, exhibición y venta, con la participación de expositores locales, representantes de otros municipios y fabricantes de distintas provincias. La agenda prevé una estructura diferenciada entre sábado y domingo.

Profesionales y público general interesado en la cuchillería artesanal se convocan en Tandil desde hace cuatro años.

Cronograma de Afilada 2025

El sábado estará centrado en charlas técnicas orientadas tanto a expositores como a fabricantes y visitantes, con contenidos vinculados al oficio, las normativas de calidad y los procesos de producción.

El domingo, en tanto, será la jornada destinada a las demostraciones abiertas, donde miembros del grupo Afilada realizarán en vivo trabajos de forja, afilado, encabado y trenzado criollo, permitiendo al público observar las distintas etapas de elaboración de un cuchillo artesanal.

Afilada es un espacio que expresa el valor de un oficio ligado a la identidad de Tandil.

A lo largo de ambos días el público interesado podrá recorrer la tradicional muestra y venta de piezas, así como una exhibición de cuchillos antiguos, parte del patrimonio histórico del sector. Además, se realizará un sorteo gratuito entre quienes estén presentes, con piezas donadas por integrantes del grupo.

Desde hace años Afilada se posiciona como uno de los eventos más importantes a nivel regional y nacional que distingue a Tandil como una de las capitales de cuchillería en el mundo.