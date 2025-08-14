Impactante crimen: lo apuñalaron, intentó escapar, pero se desvaneció mientras corría

Un violento homicidio con personas armadas conmocionó esta mañana a los vecinos del barrio Belgrano en el grupo 4, —ex450 Viviendas— de Cutral Co, en la provincia de Neuqén. Un joven resultó muerto tras la agresión con un arma blanca.

El comisario Walter Troncoso, de la DSI Cutral Co, explicó a los medios locales que recibieron varios llamados telefónicos dando aviso de disturbios en la zona. Personal uniformado se acercó y vio a un hombre que se desvaneció mientras corría. Al interceptarlo se pudo divisar que presentaba al menos una herida en el abdomen.

La víctima tendría 28 años y su cuerpo fue trasladado a Neuquén capital para que se realice la autopsia. Las pericias a cargo de la Fiscalía de Cutral Co buscan determinar las circunstancias que rodean al hecho. La fiscalía aún no emitió información al respecto.

El ataque ocurrió cerca de las 7:30, en un pasillo que da a la calle San Luis. El cuerpo del joven quedó tendido en el suelo cuando llegó la policía. Al lugar llegó asistencia médica que constató la muerte.

Por el momento, no hay más información oficial. Sin embargo, no se descarta que haya detenciones en las próximas horas. Mientras tanto, se aguardan los resultados de las pericias para reconstruir las circunstancias del ataque.