Tragedia: una nena de cinco años cayó en una tolva de maíz y sufrió una brutal muerte

En la provincia de Córdoba, una nena de cinco años murió ayer luego de haber sufrido un grave accidente en una zona rural. Según informaron las fuerzas de seguridad, la menor cayó accidentalmente en una tolva de maíz, lo que le generó heridas de extrema gravedad. Por supuesto, la pequeña fue trasladada de urgencia por su mamá desde el lugar del hecho hasta un hospital local.

Pese al esfuerzo de los profesionales de la salud, la niña arribó sin signos vitales al nosocomio y acabaron confirmando su fallecimiento. La tolva es un contenedor utilizado para el almacenamiento y descarga de granos, y aún se desconocen las circunstancias en las que la chica cayó dentro de la máquina. Los medios locales indicaron que también se busca establecer el tiempo en el que permaneció atrapada antes de que la viera su madre.

En ese contexto, la Justicia de Córdoba investiga cómo ocurrieron los hechos y si la víctima se encontraba sola o estaba acompañada por algún adulto. En abril de este año, un operario protagonizó una fatal escena similar luego de sufrir un accidente en una planta de acopio de cereal. El trabajador de 26 años, identificado como Cristian Daniel Godoy, cayó dentro de un acoplado tolva repleto de maíz, no pudo salir y murió.

El episodio tuvo lugar en una fábrica ubicada en la localidad de Guatimozín, sobre la intersección de la Avenida La Democracia, entre las calles Libertad y Río Paraná, donde funciona la planta SEBOL. Los bomberos voluntarios de Marcos Juárez llegaron rápidamente junto a un médico de la región, quienes realizaron tareas de reanimación para salvar al trabajador. Sin éxito, ratificaron la muerte del sujeto in situ.