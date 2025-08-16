Un ex piloto de Fórmula 1 tuvo que ser hospitalizado luego de un accidente en moto

El ex piloto de la máxima categoría del automovilismo internacional que tuvo que ser hospitalizado en Australia tras un accidente que sufrió en moto.

El ex piloto de Fórmula 1 que sufrió un accidente en moto y tuvo que ser hospitalizado en las últimas horas fue Daniel Ricciardo que protagonizó el susto del día en el mundo del automovilismo.

El australiano, que hasta hace no mucho piloto de estaba en la máxima categoría, sufrió un accidente circulando con una motocicleta en Queensland. El incidente ocurrió esta semana, pero no trascendió hasta este sábado cuando el medio PlanetF1 desveló los detalles del estado de salud del piloto.

El incidente tuvo lugar en su Australia natal; Ricciardo se encontraba abordo de su motocicleta cuando sufrió una aparatosa caída que obligó al piloto a tener que ser trasladado a un hospital para tratar las dolencias derivadas del accidente. Afortunadamente, el ocho veces ganador de Grandes Premios no ha tenido que lamentar heridas graves más que una lesión en su clavícula de la que está siendo tratado estos últimos días en el Hospital Mossman en Queensland.

Aunque son pocos los detalles que se conocen del accidente, el medio que publica las informaciones señala que el ex Red Bull estaba de buen humor cuando fue trasladado al hospital por su lesión. El piloto se encuentra fuera de peligro a la espera de que el propio australiano comunique públicamente su estado de salud.

Ricciardo, que tuvo sus mejores momentos en la Fórmula 1 como compañero de Max Verstappen en el equipo austriaco, ha dedicado su tiempo desde que se retiró del Gran Circo a la autoexploración. El australiano participó en una conferencia recientemente donde mostró un aspecto sorprendente tras retirarse de los focos de la Fórmula 1.