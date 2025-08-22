Comienza el fin de semana con mejoras: el clima para este sábado en Mar del Plata

Después de un jueves a pleno sol y con una temperatura que alcanzó los 16 grados, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer los datos del tiempo para este viernes en Mar del Plata y la zona. Se esperan mejoras.

La jornada comenzará con cielo parcialmente nublado y una temperatura de 3 grados durante la madrugada, con viento del sudoeste entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Durante la mañana se mantendrá el cielo de la misma manera. La temperatura se mantendrá en 5 grados y el viento aumentará su velocidad a entre 23 y 31 kilómetros por hora desde el sudoeste, con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.

Por la tarde el cielo se mantendrá despejado, con una temperatura máxima de 13 grados. El viento rotará al oeste, manteniéndose entre 23 y 31 kilómetros por hora, también con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.

Hacia la noche el cielo estará despejado con una temperatura cercana a los 5 grados y viento del oeste entre 7 y 12 kilómetros por hora.