Subastan vehículos de una empresa acusada de estafas inmobiliarias: cómo participar

En el marco de la investigación judicial que mantiene detenidos a varios miembros de la empresa Márquez & Asociados en Córdoba por presuntas estafas inmobiliarias, salieron las primeras subastas electrónicas de la quiebra de la firma que busca recuperar dinero para los acreedores.

La empresa, ahora registrada bajo el nombre MRQZPABAR Desarrollos SA y con base en el barrio Villa Warcalde, fue declarada en quiebra por el Juzgado en lo Civil y Comercial de 52° Nominación de la ciudad de Córdoba. La decisión, adoptada por el juez Sergio Ruiz, responde a la complejidad del caso, dada la gran cantidad de procesos civiles y denuncias penales abiertas contra la firma, que ascienden a varios miles.

En el marco de esta causa judicial, que también involucra la detención de los socios titulares Ariel Hernán Márquez y Juan Pablo Márquez, junto a cinco familiares más —entre ellos hermanos y cuñados—, el juez destacó la particularidad del procedimiento como una “quiebra pedida compleja”.

Para comenzar a cubrir parte de la deuda con acreedores, se publicaron en el portal oficial de la Justicia de Córdoba las primeras subastas electrónicas de vehículos pertenecientes a la empresa. Los bienes a remate son mayormente unidades de carga, en buen estado, entre las que se incluyen camionetas pick-up y camiones de distintas marcas y años y serán subastados casi a finales de agosto.

Las subastas estarán a cargo del martillero Ezequiel Frontera Vaca, quien gestionará la venta de un total de 14 vehículos a través del Portal de Subastas.

El listado contempla:

Varias camionetas Chevrolet S10, modelo 2020, con kilometrajes que oscilan entre 155.500 y 218.000 km.

Un Fiat 500 Lounge automático, año 2014, con tapizado de cuero y 124.137 km.

Camiones Mercedes Benz Atego 1721 y 1725, equipados con cajas de carga y grúas hidráulicas articuladas, modelos del 2014 y 2022.

Camionetas Hyundai H-100 y Mercedes Benz Sprinter de diferentes años, con recorridos que superan los 170.000 km.

Camiones Volkswagen y Mercedes Benz Accelo, con caja de carga y grúas hidráulicas, algunos con más de 350.000 km.

Las subastas comenzaron el 18 de agosto y se extenderán hasta el 28 del mismo mes (dependiendo el utilitario), con diferentes horarios de cierre según cada vehículo. Los interesados podrán realizar sus ofertas a través del Portal de Subastas de la Justicia de Córdoba durante los días estipulados.