Sorpresa: cerró una famosa empresa de alimentos y despidieron a todos los trabajadores

Molino Campo Claro, una de las empresas pioneras en la producción de alimentos orgánicos en Argentina, anunció el cierre de sus puertas luego de más de tres décadas de actividad. La firma, ubicada en Carlos Keen, partido de Luján, explicó que la decisión se da en medio de la crisis económica que atraviesa el país: el cierre deja sin empleo a todos sus trabajadores y genera preocupación en la comunidad.

A través de un comunicado, la empresa expresó su tristeza por el final de una etapa que trascendía lo comercial. “Hemos resistido 30 años, y lo seguiremos haciendo, pero no de esta forma”, señalaron, al tiempo que destacaron que el proyecto representaba “mucho más que una empresa o un producto”. También aseguraron que mantendrán viva la esperanza de volver a producir “cuando lleguen mejores tiempos”.

Desde la compañía explicaron que la falta de sostenibilidad económica fue el principal motivo del cierre. “Nuestro modelo de trabajo perdió sustentabilidad”, indicaron, y apuntaron contra el contexto actual: “Los pequeños productores de agricultura orgánica perdemos competitividad frente al capital concentrado”. Pese a los esfuerzos por sostener la producción, reconocieron que ya no podían afrontar los costos.

Campo Claro nació en 1995 como un emprendimiento familiar dedicado a elaborar harinas integrales y aceites prensados en frío. Con el tiempo, se convirtió en una referencia dentro del mercado de alimentos naturales, promoviendo prácticas sustentables y la agricultura libre de agroquímicos. “Damos un paso al costado con dolor, enojo y vergüenza”, lamentaron desde la firma, recordando el impacto positivo que generaron en miles de familias y en el cuidado del ambiente.

Aun en este difícil contexto, los dueños de Molino Campo Claro manifestaron su deseo de volver a producir en el futuro. “Ojalá recuperemos la esperanza para permanecer vitales hasta que llegue la hora de renacer”, expresaron, reafirmando su compromiso con la alimentación saludable y la sustentabilidad, pilares que marcaron su historia durante tres décadas.