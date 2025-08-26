Tiene 8 años y necesita ayuda para costear estudios médicos de alta complejidad

Isabella tiene 8 años y desde su nacimiento enfrenta una serie de complicaciones de salud que la llevaron a pasar por distintos tratamientos, operaciones y estudios. Actualmente necesita realizar una biopsia de la conjuntiva del ojo y un exoma genético para avanzar con un diagnóstico preciso, procedimientos que resultan fundamentales para determinar su cuadro y recibir la medicación adecuada.

La menor está siendo estudiada por posibles enfermedades autoinmunes, entre ellas penfigoide cicatrizal —que afecta la membrana que recubre el ojo— y cutis laxa. También presenta contracturas articulares, inflamaciones, dificultades de cicatrización, retraso motor grueso y algunas dismorfias. Además, en los últimos cuatro meses debió ser internada en dos oportunidades por problemas respiratorios, lo que la mantiene en tratamiento con una neumonóloga, mientras que también recibe atención por un trastorno en el oído medio.

El costo de los estudios es elevado y cuentan con dos semanas para obtenerlo: la familia necesita reunir 500 mil pesos para la biopsia ocular y 1.383.850 pesos para el exoma. A esto se suman los gastos de traslados y estadías, ya que muchos de los especialistas que la atienden están en Buenos Aires, como el Hospital Garrahan, y otros trabajan únicamente de manera particular.

Ante esta situación, su mamá, Luciana, inició una campaña solidaria para solicitar colaboración de la comunidad. “Todo suma y será agradecido desde lo más profundo por mí y por mi familia”, expresó en la publicación en la que difundió la historia de su hija.

Quienes deseen colaborar con Isabella pueden hacerlo comunicándose al celular de Luciana, su mamá: 2235925208.