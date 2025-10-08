Los jubilados vuelven a copar las calles de Mar del Plata para manifestarse contra Javier Milei: mirá las fotos

Una vez más, y como ocurre cada miércoles, una nutrida columna de manifestantes se moviliza esta tarde por las calles del centro de Mar del Plata en contra del ajuste contra los jubilados. La concentración se realizó en el cruce de las avenidas Luro e Independencia.

Los grupos de jubilados organizados y autoconvocados se ven acompañados por integrantes del Sindicato de Luz y Fuerza y repartidores de aplicaciones, tal como se pueden ver en las fotos.

Desde distintos puntos del macrocentro, diversas columnas de manifestantes confluyeron después de las 16 en el cruce de las avenidas para recorrer las principales calles del centro.