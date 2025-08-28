Atacó a un hombre a machetazos en la cabeza

Le provocó varios cortes y se dió a la fuga.

Un agrasor de 51 años que el miércoles por la tarde atacó a machetazos a un hombre y le provocó cortes en la cabeza fue aprehendido por personal policial en Coronel Vidal y quedó alojado en el complejo penitenciario de Batán.

Fue un llamado al 911 el que permitió a personal de la Estación de Policía Comunal de Coronel Vidal entrevistar a un hombre de 35 años que denunció el ataque sufrido minutos antes a manos de un conocido.

Con los datos aportados, los oficiales recorrieron la zona y aprehendieron al sujeto en la vía publica y trasladaron a la dependencia donde labraron actuaciones por el delito de lesiones leves.

El fiscal de Flagrancia Eduardo Layús dispuso el alojamiento del imputado en la Unidad Penal N°44 de Batán hasta que preste declaración en Tribunales.