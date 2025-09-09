Lo acusaron de usurpador y lo atacaron a cuchilladas: se defendió con un caño y los mandó al hospital

Se les formó una causa por amenazas agravadas por el empleo de arma.

Dos sujetos armados con cuchillas que amenazaron a un hombre al que acusaban de usurpar la casa que había comprado fueron aprehendidos por personal policial luego de que la víctima se defendiera con un caño.

Personal del Comando de Patrullas llegó a la zona de Gutenberg Bis al 7000 donde redujeron a los dos sujetos de 24 y 45 años que le recriminaban al dueño de casa por una supuesta usurpación. “En realidad el inmueble había sido vendido por la madre del imputado más joven”, dijeron autoridades policiales.

Los dos intrusos amenazaron de muerte al propietario de 37 años, rompieron una ventana y se trenzaron en lucha: ambos resultaron heridos porque la víctima se defendió con un caño en forma de “L” y sufrieron una lesión cortante en cuero cabelludo y una contusión en el ojo izquierdo.

Los dos sujetos, lúcidos y conscientes, fueron trasladados por el SAME al Hospital Intezonal General de Agudos (Higa) para sus curaciones.

El fiscal de Flagrancia Eduardo Layús dispuso la formación de causa por amenazas agravadas por el empleo de arma blanca y su traslado a Tribunales para prestar declaración.