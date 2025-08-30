Robó una caja de herramientas y cotillón de un Renault 12: lo atraparon y quedó detenido

El hombre fue detenido con golosinas, herramientas y gorras que habían sido sustraídas del vehículo.

Un hombre de 52 años fue detenido luego de forzar un vehículo estacionado y llevarse las pertenencias de su interior, entre las que se encontraban un compresor, una caja de herramientas y cotilón.

El hecho sucedió este sábado a la mañana en Entre Ríos y Rivadavia, cuando el acusado había forzado la cerradura del baúl de un vehículo marca Renault modelo 12 color negro que se encontraba estacionado en la vía pública.

De su interior sustrajo una caja con varias herramientas de mano, un compresor digital, una gorra roja y elementos de cotillón.

Rápidamente, personal del Comando de Patrullas procedió a la persecución del hombre que fue aprehendido a la orden de la fiscal María Isabel Sánchez.

Luego de restituir los elementos robados a la víctima, el sujeto fue notificado por el delito de "Robo" y trasladado a la Unidad Penal 44.