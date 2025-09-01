El gobierno oficializó el feriado del 10 de octubre: ¿qué pasará con la fecha original del domingo 12 de octubre?

El gobierno nacional oficializó este lunes el traslado del feriado del Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que este año cae el domingo 12 de octubre, al viernes 10, lo que generará un nuevo fin de semana largo en el calendario 2025.

La decisión se formalizó a través de la Resolución 139/2025, firmada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y publicada en el Boletín Oficial. La medida se enmarca en el Decreto 614/2025, que facultó al Poder Ejecutivo a trasladar los feriados que coincidan con sábado o domingo al lunes siguiente o al viernes inmediato anterior, con el objetivo de favorecer la organización de descansos prolongados.

Desde el Gobierno remarcaron que la iniciativa apunta a impulsar la actividad turística y a dinamizar sectores vinculados como la hotelería, la gastronomía, el transporte y el comercio regional. En ese sentido, los fines de semana largos se presentan como una herramienta para estimular el consumo interno y descentralizar la actividad económica.

El traslado del feriado se instrumentó a través de una resolución del jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

La decisión administrativa apunta al traslado del feriado que originalmente caía el domingo 12 de octubre, por lo que ese día la actividad será normal, desactivando el feriado previsto en el calendario aprobado para 2024.

Además del feriado de octubre, el calendario 2025 contempla otros descansos extendidos hacia fin de año. En noviembre habrá un fin de semana extra largo con el viernes 21 declarado no laborable con fines turísticos y el lunes 24 como feriado por el Día de la Soberanía Nacional, trasladado desde el jueves 20. A eso se sumará el lunes 8 de diciembre, feriado inamovible por el Día de la Inmaculada Concepción de María, y el jueves 25 de diciembre, día de Navidad.