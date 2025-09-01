Bomba: una famosa quedó embarazada de su expareja y contó cómo fue esa noche de pasión

A casi cinco meses de comunicar su separación de Sebastián Graviotto, Juana Repetto sorprendió a propios y extraños al contar que están esperando un hijo juntos. La actriz, hija de Reina Reech y Nicolás Repetto, anunció su embarazo a través de las redes sociales en las últimas horas y se ganó las felicitaciones de sus seguidores.

Después de llevar a cabo el posteo, la intérprete habló en una entrevista con "LAM" en la que brindó una serie de detalles de su encuentro hot con el ex "Gran Hermano", en el que gestaron al bebé que viene en camino. De hecho, la artista afirmó que tuvieron intimidad una vez que habían consumado la ruptura, aunque no esperaban el increíble desenlace.

“Fue un niño porque evidentemente tenía muchas ganas de llegar a este planeta, a este plano, fue muy, extremadamente sorpresivo", sentenció la mediática, quien señaló que estadísticamente "era poco probable" que pudiera quedar embarazada. Por ello, mediante un audio de WhatsApp que el periodista Pepe Ochoa pasó al aire, no pudo evitar bromear al respecto.

"Una podría imaginar que a los 37 años no te sucede así, pero la verdad es que fue one shot”, rió Repetto. Posteriormente, agregó que no tiene previsto reconciliarse con Sebastián, aunque continuarán en contacto permanente: “El pequeño ha querido venir y será recibido con muchísimo amor. Estamos asimilando la noticia en casa. Está todo muy bien”.