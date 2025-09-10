Milei mueve el gabinete tras la derrota: creó el Ministerio del Interior y designó al frente a Lisandro Catalán

El gobierno de Javier Milei informó este miércoles la primera decisión de peso tras la contundente derrota electoral en la Provincia de Buenos Aires: revivió el Ministerio del Interior y nombró al frente a Lisandro Catalán, quien hasta ahora se desempeñaba como vicejefe de gabinete de Interior.

La decisión fue informada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien precisamente había sido el ministro del Interior hasta el 27 de mayo de 2024, cuando Milei lo disolvió, incorporándolo a la estructura de la Jefatura de Gabinete. El ahora ministro precisamente fue el viceministro de Francos en aquel período de cinco meses desde la asunción en diciembre de 2023.

“Siguiendo las instrucciones del Presidente Milei, con el objetivo de retomar el diálogo con los gobernadores afines, hemos constituido la Mesa Federal junto al Ministro de Economía Luis Caputo y el flamante Ministro del Interior Lisandro Catalán”, planteó Francos en X.

Finalmente, sostuvo que “en esta nueva etapa en que consideramos imprescindible implementar las reformas estructurales en las que hemos trabajado, estamos dispuestos a profundizar los vínculos con las provincias que comparten el espíritu de cambio”.