Atraparon al preso que pidió ir al baño y se escapó de la comisaría

Se había fugado de la comisaría decimosexta antes de ser trasladado al complejo penitenciario de Batán.

Un par de días después de que un joven de 25 años se escapara de una comisaría por el ventiluz del baño, el sujeto fue detenido este miércoles pasado el mediodía. El hombre había sido aprehendido el lunes por la tarde, pero cuando fue trasladado a la comisaría decimosexta se escapó poco después tras forzar el ventiluz del baño.

Según los datos a los que tuvo acceso 0223, el recorrido de Alan González empezó el lunes, cuando fue aprehendido por personal de Prefectura Naval Argentina en inmediaciones de las calles Vertiz y Castex cuando bajó de un VW Gol e intentó darse a la fuga.

No llegó muy lejos. Al identificarlo, los efectivos confirmaron que registraba un pedido de captura activo debido al quebrantamiento de la libertad asistid. Por ese motivo, el Juez de Ejecución Penal Juan Galarreta había solicitado su captura.

Gonzalez fue trasladado a la comisaría decimosexta, ubicada en Camusso al 1500, dónde labraron las actuaciones de rigor. Sin embargo, durante esa espera el aprehendido pidió permiso para pasar al baño con la intención de fugarse. Y lo consiguió.

Frente a la demora que tenía para salir del baño, personal de la comisaría abrió la puerta y notó que el sujeto había escapado por el ventiluz.

Las tareas de búsqueda comenzaron la misma tarde del lunes, y este miércoles pocos minutos después del mediodía, las tareas a cargo del comisario Juan Pablo Miranda y la Sargento Flavia Traba llegaron a buen puerto y fue detenido en la zona.