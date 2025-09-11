El ciclista baleado por delincuentes cuando volvía de la casa de su hermana está con pronóstico reservado: el disparo perforó su intestino

El hombre de 35 años que fue baleado por delincuentes en el barrio Santa Celina cuando volvía en bicicleta de la casa de su hermana se encuentra internado con pronóstico reservado en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) de Mar del Plata.

Según pudo saber 0223, la víctima ingresó al hospital público con una herida de arma de fuego en la cavidad abdominal que le produjo múltiples heridas en su intestino delgado y en el colon. "Tenía gran cantidad de líquido sanguinolento con sangre en cavidad", precisaron.

El hombre fue trasladado "descompensado" hasta el Higa en una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (Same) y tras ser intervenido quirúrgicamente quedó internado con pronóstico reservado.

Tal como se informó, el hecho sucedió este jueves a primera hora de la mañana cuando, en circunstancias que son motivo de investigación, dos delincuentes lo abordaron en inmediaciones de las calles Estancia Chapadmalal y Estancia El Boquerón minutos antes de las seis y media cuando, de acuerdo a su testimonio, regresaba de visitar a su hermana en el bario Lomas del Golf.

En el caso tomó intervención la fiscal Romina Díaz.