"Son las 12 del mediodía y no vas a buscar laburo": el reclamo de la Patrulla a un hombre que acampaba y el comentario de Montenegro

"Se terminó". Esa finaliza su comentario sobre el video Guillermo Montenegro, actual jefe comunal en el partido de General Pueyrredon y recientemente elegido como senador provincial. En las imágenes, un agente de la Patrulla Municipal desaloja a un hombre que estaba acampando frente al mar.

"Son las 12 del mediodía y no vas a buscar laburo. ¿Y estás acá?", le reclama el agente al hombre. En la conversación, el cuidacoches le dice que ese es su nuevo trabajo ya que antes tuvo una causa por robo. Por su parte, el agente le sugiere que viene desde el conurbano.

"Igual que Grabois en El Marquesado, usurpando en primera línea frente al mar. Los traen para apretar y robar. Se terminó", fue el texto que compartió Guillermo Montenegro adjunto al video de la secuencia descripta en los párrafos anteriores. Un nuevo material de domingo que difunde en sus redes sociales el Intendente, celebrando el accionar de la Patrulla Municipal.