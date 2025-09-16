Mañana no hay clases en dos niveles educativos de Mar del Plata: los motivos
La jornada estaba prevista para este miércoles 17 de septiembre y afecta a los partidos de Mar Chiquita y General Alvarado. A qué niveles afecta.
Este miércoles 17 de septiembre no habrá clases en Mar del Plata, Batán y dos localidades vecinas.
La información fue confirmada por las autoridades educativas a 0223 y afectará al nivel inicial y primaria de la denominada Región Educativa 19, que se encuentra formada por tres partidos bonaerenses: General Pueyrredon, General Alvarado y Mar Chiquita.
Esta mañana, Carolina Di Alesio, Inspectora Jefa Regional de la Dipregep indicó a este medio que “las jornadas estaban previstas en calendario y afectaban a las distintas regiones educativas de la provincia de Buenos Aires”.
Estas instancias educativas tendrán como ejes la búsqueda de nuevas estrategias pedagógicas y didácticas; el fortalecimiento institucional y trabajo en equipo; la actualización en normativa educativa y la evaluación y planificación de proyectos escolares.
