SUPLEMENTOS
INSTITUCIONAL

Educación

Mañana no hay clases en dos niveles educativos de Mar del Plata: los motivos

La jornada estaba prevista para este miércoles 17 de septiembre y afecta a los partidos de Mar Chiquita y General Alvarado. A qué niveles afecta.  

16 de Septiembre de 2025 11:36

Por Redacción 0223

PARA 0223

Este miércoles 17 de septiembre no habrá clases en Mar del Plata, Batán y dos localidades vecinas.

La información fue confirmada por las autoridades educativas a 0223 y afectará al nivel inicial y primaria de la denominada Región Educativa 19, que se encuentra formada por tres partidos bonaerenses: General Pueyrredon, General Alvarado y Mar Chiquita.

Esta mañana, Carolina Di Alesio, Inspectora Jefa Regional de la Dipregep indicó a este medio que “las jornadas estaban previstas en calendario y afectaban a las distintas regiones educativas de la provincia de Buenos Aires”.

Estas instancias educativas tendrán como ejes la búsqueda de nuevas estrategias pedagógicas y didácticas; el fortalecimiento institucional y trabajo en equipo; la actualización en normativa educativa y la evaluación y planificación de proyectos escolares.

 

Leé también

Temas

Lo más

leído

Te puede interesar