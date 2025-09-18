SUPLEMENTOS
Impactante video: forcejeo, corridas y el posible intento de robo de un auto

Ocurrió durante la tarde de este jueves. Vecinos de la zona lograron filmar el momento de tensión.

18 de Septiembre de 2025 21:04

Por Redacción 0223

Un episodio de tensión se registró este jueves por la tarde en el barrio Centenario, en la intersección de Teodoro Bronzini y Avellaneda, donde un grupo de personas protagonizó forcejeos y golpes en plena vía pública.

De acuerdo a lo relatado por vecinos de la zona, la secuencia se habría originado tras un intento de robo: al conductor de un auto le habrían sustraído sus pertenencias.

En el video que circula se observa un vehículo color rojo rodeado por varias personas, en medio de empujones y manotazos, hasta que finalmente logra escapar a toda velocidad.

Las circunstancias del hecho aún no fueron aclaradas y se esperan precisiones oficiales para determinar qué ocurrió y si hubo personas detenidas o heridas durante el violento episodio.

 

