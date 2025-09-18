Impactante video: forcejeo, corridas y el posible intento de robo de un auto
Ocurrió durante la tarde de este jueves. Vecinos de la zona lograron filmar el momento de tensión.
Un episodio de tensión se registró este jueves por la tarde en el barrio Centenario, en la intersección de Teodoro Bronzini y Avellaneda, donde un grupo de personas protagonizó forcejeos y golpes en plena vía pública.
De acuerdo a lo relatado por vecinos de la zona, la secuencia se habría originado tras un intento de robo: al conductor de un auto le habrían sustraído sus pertenencias.
En el video que circula se observa un vehículo color rojo rodeado por varias personas, en medio de empujones y manotazos, hasta que finalmente logra escapar a toda velocidad.
Las circunstancias del hecho aún no fueron aclaradas y se esperan precisiones oficiales para determinar qué ocurrió y si hubo personas detenidas o heridas durante el violento episodio.
