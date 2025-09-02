Se viene una nueva edición de “1 minuto de cine” en Maipú

La localidad bonaerense de Maipú volverá a convertirse en un set gigante de cine, con sus vecinos como actores y sus calles como locaciones para el rodaje de 25 historias en 60 segundos. Se trata de la nueva edición de “1 minuto de cine”, una iniciativa que tiene por desafío pensar, rodar y editar un film en 24 horas.

La cita se anuncia para los días viernes 3 y sábado 4 de octubre y busca tejer una red de construcción de experiencias cinematográficas en comunidad. Temáticas como una revuelta popular para exigir la liberación de un loro preso, la historia de un camión de bomberos que explotó por un ayudante confundido o de un anciano del pueblo convertido en superhéroe, han sido algunas de las producciones realizadas años atrás en Maipú.

Los participantes inscriptos conformaron 25 duplas y el equipo de Maipú Cine proveerá actores, productores, locaciones, alojamiento por las dos noches y una base abierta en todo momento para editar sus cortos donde también encontrarán provisiones para afrontar el desafío.

Cumplidas las 24 horas entre guión, rodaje y edición, las obras se proyectarán en la noche del sábado en un cine local. Allí un jurado premiará al mejor cortometraje, seguido por dos menciones especiales, al mejor intérprete local, a la mejor dupla de productores maipuenses y uno por parte del público.

El mejor corto ganará una semana de rodaje en la localidad para llevar adelante una nueva obra audiovisual que deberá ser presentada en la futura próxima edición.

Sobre “1 minuto de cine” en Maipú

El grupo que impulsa el cine en Maipú nació en 2008 con la producción de cortometrajes locales con vecinos. Desde 2013, realiza la logística y producción del desafío de directores, donde unen a cineastas visitantes con productores locales para realizar obras en solo un día. Después de casi cinco años sin realizarse, Maipú Cine retomó el desafío de forma autogestiva e independiente y ya va por su cuarta edición con este formato.

Vale remarcar que tres producciones surgidas en Maipú -el corto “Área chica, infierno grande” (2021), el videoclip “Broken” (2022) y el largometraje “Retrato de un amanecer” (2023)- tuvieron repercusión por su venta a plataformas y presentaciones en festivales internacionales.