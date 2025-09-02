Coimas en la Andis: acusan al Gobierno local adjudicarle $230 millones a la droguería Suizo Argentina

La candidata a senadora Fernanda Raverta acusó a su contrincante Guillermo Montenegro, intendente de General Pueyrredon, de adjudicarle $230 millones a la droguería Suizo Argentina, la misma que está involucrada en el escándalo por el supuesto cobro de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

A través de su cuenta de X, la dirigente de Fuerza Patria apuntó contra el jefe comunal que será su contrincante en el cuarto oscuro el próximo domingo 7 de septiembre, cuando ambos se diriman un lugar en la Legislatura bonaerense en representación de la quinta sección electoral.

Adjuntando el resumen público de órdenes de compra del Municipio de General Pueyrredon, la política marplatense recriminó la adjudicación por 230 millones de pesos a la droguería Suizo Argentina S.A. "¿Será que el famoso 3% de Karina Milei también lo pagan los marplatenses, mientras la ciudad está cada vez más abandonada?", sugirió Raverta en su posteo.

La novedad se conoció después de los pedidos que hicieron los dueños de la droguería Suizo Argentina para cerrar la causa originada tras los audios del extitular de ANDIS Diego Spagnuolo. En los audios que trascendieron públicamente se refiere a compras a la droguería Suizo Argentina, principal proveedora del organismo estatal. Los contratos quedaron en la mira de la justicia tras los diversos allanamientos.