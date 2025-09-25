Avanza la pavimentación de una ruta clave para el sector agrícola-ganadero bonaerense

La denominada ruta del cereal es pavimentada en más de 40 kilómetros.

Desde el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires avanzan con las obras de pavimentación y repavimentación de la denominada ruta del cereal, un camino rural extendido entre los partidos de Daireaux y Trenque Lauquen.

La obra consiste en la mejora de un corredor estratégico y prioritario para el sector agrícola ganadero bonaerense, que alcanza a más de 650 mil hectáreas productivas y a 40 establecimientos tamberos.

Los trabajos benefician directamente al sector agrícola-ganadero del interior bonaerense.

La intervención se ejecuta sobre un total de 47,4 kilómetros en el tramo que se extiende sobre en los caminos secundarios provinciales 019-10 y 107-08, entre las localidades de Salazar, en el municipio de Daireaux, y Garré (RN 33), en el distrito de Trenque Lauquen.

Los trabajos de pavimentación se desarrollarán sobre 45,1 km, mientras que la repavimentación se realizará sobre 1,3 km, entre la localidad de Garré y la ruta nacional 33.

Las tareas contemplan el señalamiento horizontal y vertical, la ejecución de banquinas de tierra con un ancho de tres metros, la construcción de terraplenes en la entrada de los campos para asegurar el acceso a los mismos, como así también en las calles transversales. Por otra parte, en el tramo que incluye la pavimentación, se realizarán los alcantarillados transversales y laterales correspondientes.

Se trata de una obra históricamente demandada por la comunidad y las entidades rurales que potenciará el desarrollo productivo regional, permitiendo el ahorro en tiempos de transporte y mejoras de la transitabilidad de cargas. La finalización de la pavimentación en la totalidad de esta ruta impactará, en forma directa, en la disminución de los costos logísticos y en la reducción de pérdidas de la producción.

La ruta del cereal es un corredor rural de 96 km de longitud total, que comienza en la ruta provincial 86 y se extiende hasta la ruta nacional 33. La traza abarca los caminos secundarios provinciales 080-10, 107-08 y 019-10, atravesando las localidades de Mones Cazón, Salazar, Girodias, Trongé y Garré, pertenecientes a los partidos de Pehuajó, Daireaux, Trenque Lauquen, Guaminí y Tres Lomas.