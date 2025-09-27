San Martín y la Cordillera de los Andes: El emotivo video de AFA por el Mundial Sub 20

San Martín, la Cordillera de los Andes, los Granaderos a Caballo y los jugadores de la Selección Argentina Sub-20 engalanan un video en el que las redes sociales de la AFA explotaron en minutos, en apoyo al equipo.

Argentina debutará este domingo, desde las 20hs, ante Cuba -por el Grupo D- en Valparaíso, para un grupo que tiene también a Australia y E Italia, seleccionados a los que enfrentará la Argentina.

A través de las redes sociales se publicó un video de cara a la cita mundialista para el seleccionado juvenil, dirigido por Diego Placente, antes del debut del. domingo ante Cuba.

