Sufrió pero sumó de a tres: Argentina venció a Cuba en el debut

El equipo de Diego Placente debutó con victoria en el mundial de la categoría que se esta disputando en Chile.

La Selección Argentina Sub 20 debutó en el Mundial de la categoría,que se juega en Chile, con un trabajado triunfo por 3-1 ante Cuba, en un encuentro donde jugó desde temprano con diez jugadores y logró quedarse con los tres puntos.

El primer gol llegó a los cuatro minutos del primer tiempo, cuando Sarco definió en dos tiempos luego de un muy buen buscapié de Maher Carrizo para poner el 1-0 para la albiceleste.

Minutos más tarde, las cosas se complicaron y mucho para los dirigidos por Diego Placente, ya que el árbitro expulsó injustamente a Santiago Fernández luego de una contra de Cuba.

Pese a tener un jugador menos, el seleccionado argentino pudo estirar la ventaja a los 41 minutos del primer tiempo, nuevamente a través de Sarco, quien conectó un muy buen cabezazo tras un centro milimétrico del lateral Dylan Gorosito.

Sin embargo, la alegría duró poco para el combinado “Albiceleste”, ya que Karel Pérez se aprovechó de una desatención defensiva en un córner y descontó en la última jugada antes de irse al descanso.

En el complemento, la Selección Sub 20 pudo acomodarse mucho más en defensa, cuidó muy bien la ventaja de un gol y anuló totalmente a los delanteros cubanos, que prácticamente no tuvieron más situaciones claras.

El encargado de liquidar el encuentro fue Subiabre, que a los 90 minutos se encontró con un rebote en el área y anotó un golazo con un potente remate al primer palo, inatajable para el arquero cubano.

Este resultado le permite a la albiceleste compartir la primera posición del Grupo D con Italia, que más temprano le había ganado 1-0 a Australia. La próxima presentación en el Mundial Sub 20 será este miércoles 1 de octubre, cuando se enfrente con Australia a partir de las 20 horas.