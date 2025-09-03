¿Quién se atrevió a tanto?: Pampita esperó una hora y media a un famoso que finalmente le negó una foto

En medio de la tensión por la definición en Los 8 escalones (el Trece), Carolina "Pampita" Ardohain contó que un famoso le negó la posibilidad de sacarse una foto. La conductora del ciclo recordó que esperó “un montón de tiempo” para pedir por la foto, pero la respuesta fue “no”.

Todo comenzó cuando Barbie Simons le consultó a los participantes del programa de entretenimientos sobre la edad Robert De Niro. En ese momento, Pampita recordó: “Yo le pedí una foto una vez y me dijo que no”.

Seguido, la modelo explicó que el encuentro fue en un restaurante y que, como le recomendaron no molestar al actor, porque estaba comiendo, ella decidió esperar afuera.

“Me quedé sentada en la vereda como una hora y media. Cuando lo veo salir le pregunto: '¿Me puedo sacar una foto?'. Y me dice: 'No, no, hoy no estoy bien'” Carolina justificó la actitud de De Niro en el hecho de “estaba con barba y no quería salir en mal estado”.