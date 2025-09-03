Terrible video: discutió en el colectivo con un hombre que luego le fracturó el cráneo a martillazos

Al bajar de la unidad lo agredió sin mediar palabra.

Un joven discutió con un hombre dentro de un colectivo y luego fue atacado brutalmente a martillazos en la cabeza. Todo ocurrió a bordo de la unidad de la línea 91.

Julián se encontraba a bordo de la unidad cuando intentó avanzar hacia el fondo, pero se cruzó con un hombre que estaba sentado en la escalera. En ese trayecto, el chico le pidió permiso para pasar y lo rozó.

Esta situación generó un breve intercambio de palabras. El atacante se paró e intentó comenzar una pelea. Pese a ello, la situación se calmó y continuaron el trayecto hasta que unas cuadras más adelante, Julián se bajó del colectivo sobre la calle Soldado Juan al 1400, en la localidad de Villa Celina.

El joven no se percató que detrás de él descendió también el hombre con el que había tenido la discusión. El atacante lo siguió varios metros y, sin mediar palabra, sacó un martillo y comenzó a golpearlo. Le dio, al menos, dos martillazos en la cabeza.

Pese a la brutal secuencia, la víctima intentó escapar, pero el agresor rápidamente lo persiguió. Tras ello, lo tiró al suelo y continuó agrediéndolo salvajemente.

Luego de que el acusado escapara, el chico pidió ayuda y fue trasladado al hospital local. Allí le diagnosticaron fractura de cráneo y lesiones en distintas partes del cuerpo.

A causa de esta situación, Julián tuvo que ser operado de urgencia. Durante varios días estuvo internado y hoy se encuentra recuperándose.

Los amigos de la víctima calificaron el hecho como un “ataque cobarde y premeditado” y reclamaron justicia, según precisó el portal Inforbano.

Además, solicitaron la colaboración de los vecinos para aportar datos sobre el agresor, que hasta el momento continúa prófugo. Ante esta situación, la Policía sigue recolectando pruebas en la zona para poder identificarlo.