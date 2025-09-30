Un hito para la industria y la ciencia argentina tendrá epicentro en Mar del Plata

La escollera norte del puerto de Mar del Plata será sede del primer dispositivo de energía undimotriz.

Desde el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, a través de la Subsecretaría de Energía de la provincia de Buenos Aires, firmaron un convenio con autoridades de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y el Foro Regional de Energía de Buenos Aires (FREBA) para financiar el desarrollo y la implementación del primer dispositivo argentino en escala real para el aprovechamiento de energía undimotriz.

Esta nueva tecnología, también conocida como energía olamotriz, es la que aprovecha el movimiento de las olas para generar electricidad y se instalará en la escollera norte del puerto de Mar del Plata.

Las autoridades gubernamentales y universitarias en la reunión por el proyecto de energía undimotriz.

Se trata de un hito para la industria y la ciencia argentina, ya que combina investigación aplicada, transferencia tecnológica y producción local, fortaleciendo el vínculo entre universidad, Estado y sector privado.

El convenio específico que se suscribió prevé un financiamiento con fondos destinados para la investigación y el desarrollo provenientes del Programa Provincial de Incentivos a la Generación de Energía Distribuida Renovable (PROINGED), administrado conjuntamente por la Subsecretaría de Energía y el FREBA. Los fondos del PROINGED provienen del agregado tarifario renovable, que los usuarios abonan en la factura de electricidad de la provincia de Buenos Aires.

El gobierno bonaerense y la UTN acordaron iniciar un proyecto clave para la Argentina.

El convenio fue firmado en el Centro Bonaerense de Energías Renovables por el subsecretario de Energía, Gastón Ghioni; el presidente de FREBA, Fernando Pini; el secretario General del Foro, Gustavo Piuma Justo; el decano de la UTN Regional Buenos Aires, Guillermo Oliveto; y el coordinador del PROINGED, Ricardo Lospinnato.

Desde la provincia de Buenos Aires es prioridad impulsar este tipo de proyectos estratégicos para diversificar la matriz energética y promover tecnologías innovadoras de origen nacional. Asimismo, se avanza en la generación de conocimiento y en el desarrollo de energías limpias, posicionándose como referente en la región en materia de innovación tecnológica y sostenibilidad.