Los fueron a allanar porque tenían marihuana y se llevaron una sorpresa enorme

Un fuerte operativo policial desarticuló una peligrosa organización delictiva que tenía, en principio, un invernadero de marihuana. Después de los primeros allanamientos, comenzaron a descubrir la complejidad de la banda.

Poseían un arsenal y más de 300 cubiertas robadas en diversos puntos de la provincia de Córdoba. El trabajo se llevó a cabo en las localidades de Villa El Bordo, Villa Siburu y Argüello y puso al descubierto el alcance de los criminales.

El arsenal que tenía guardado la banda. Foto de El Doce.

Durante los allanamientos, las autoridades confiscaron un impresionante arsenal compuesto por 32 armas de fuego de diversos calibres, destacándose una ametralladora FMK3. También se encontraron elementos para fabricar explosivos, además de las más de 300 cubiertas de vehículos.

En otro procedimiento en Unquillo, la Policía descubrió un invernadero subterráneo dedicado al cultivo de marihuana, una operación sofisticada con una infraestructura completa para la producción y distribución de la droga.

Además de las armas y la marihuana, también se incautaron teléfonos celulares, municiones, fundas de armamento y equipamiento militar, así como carga propulsora de proyectiles de mortero, lo que da una idea del nivel de peligrosidad de la banda.

La policía en el procedimiento.

Hasta el momento, cinco personas fueron detenidas en el marco de la investigación, liderada por la Dirección General de Investigaciones Criminales con la colaboración de la Justicia provincial. Aunque algunos reportes señalan que la cifra de detenidos podría ascender a nueve.

Las fuerzas de seguridad no descartan la posibilidad de que la banda esté vinculada a otros delitos en la ciudad y áreas cercanas, por lo que se esperan nuevos allanamientos mientras la investigación continúa para desmantelar por completo la red.